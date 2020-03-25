Боксер Джошуа ушел на самоизоляцию после контактов с принцем Чарльзом

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Чемпион мира по боксу британец Энтони Джошуа ушел на самоизоляцию после того, как стало известно о положительном анализе принца Чарльза на коронавирус, сообщает The Sun.

Издание отмечает, что 16 дней назад спортсмен встречался с Чарльзом на службе в честь Дня Содружества.

Джошуа является чемпионом мира по версиям Международной боксерской организации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской организации (IBO).

Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от COVID-19 скончались более 19 тысяч человек, 111 тыс. выздоровели. В Великобритании выявили более шести тысяч случаев заражения.

Ранее сообщалось, что временный чемпион WBC в супертяжелом весе Диллиан Уайт продолжает тренировочный лагерь к поединку с экс-чемпионом мира по версии WBA Regular Александром Поветкиным, несмотря на ситуацию пандемию коронавируса.