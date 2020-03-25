Тедеев: мы расстроены из-за переноса Олимпиады

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Наставник сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев прокомментировал решение перенести летнюю Олимпиаду-2020 на 2021 год из-за коронавируса, передает РИА «Новости».

«От нас ничего не зависит. Мы проделали большую работу, чтобы спортсмены были в хорошей форме. Будем принимать те вызовы, которые перед нами стоят. Все очень расстроены», — заявил Тедеев.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от заболевания скончались более 18 тысяч человек, 109 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 422 тыс.

Ранее экс-чемпион мира по боксу Николай Валуев прокомментировал перенос Олимпиады.