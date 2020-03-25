Тедеев: мы расстроены из-за переноса Олимпиады
Наставник сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев прокомментировал решение перенести летнюю Олимпиаду-2020 на 2021 год из-за коронавируса, передает РИА «Новости».
«От нас ничего не зависит. Мы проделали большую работу, чтобы спортсмены были в хорошей форме. Будем принимать те вызовы, которые перед нами стоят. Все очень расстроены», — заявил Тедеев.
Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от заболевания скончались более 18 тысяч человек, 109 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 422 тыс.
Ранее экс-чемпион мира по боксу Николай Валуев прокомментировал перенос Олимпиады.