Смолов раскрыл детали разговора с Рамосом

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Нападающий испанской «Сельты» и сборной России Федор Смолов раскрыл детали разговора с защитником мадридского «Реала» Серхио Рамосом после матча чемпионата Ла Лиги. Об этом Смолов написал в своем Instagram.

По его словам, испанский игрок линии обороны заявил, что ему необходимо было раньше переезжать на Пиренейский полуостров для игры в местной лиге.

Также Смолов рассказал, что Рамос по окончании игры поинтересовался его делами и самочувствием.

Ранее сообщалось, что бывший вратарь лондонского «Тоттенхэма» и сборной Англии Пол Робинсон оценил возможное возвращение полузащитника каталонской «Барселоны» Филипе Коутиньо, который в настоящее время на правах аренды выступает за мюнхенскую «Баварию», в английский чемпионат.