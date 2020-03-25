Смолов раскрыл детали разговора с Рамосом
Нападающий испанской «Сельты» и сборной России Федор Смолов раскрыл детали разговора с защитником мадридского «Реала» Серхио Рамосом после матча чемпионата Ла Лиги. Об этом Смолов написал в своем Instagram.
По его словам, испанский игрок линии обороны заявил, что ему необходимо было раньше переезжать на Пиренейский полуостров для игры в местной лиге.
Также Смолов рассказал, что Рамос по окончании игры поинтересовался его делами и самочувствием.
Ранее сообщалось, что бывший вратарь лондонского «Тоттенхэма» и сборной Англии Пол Робинсон оценил возможное возвращение полузащитника каталонской «Барселоны» Филипе Коутиньо, который в настоящее время на правах аренды выступает за мюнхенскую «Баварию», в английский чемпионат.