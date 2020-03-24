Макгрегор призвал полностью закрыть Ирландию из-за коронавируса
Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор вновь высказался о пандемии коронавируса.
На сей раз атлет призвал власти полностью закрыть страну.
«Привет, Ирландия! Хочу обратиться к нации, ко всей стране. Спасибо президенту, министру здравоохранения, которых я очень уважаю.
В то время пока мы обсуждаем полное закрытие Ирландии, оно должно начаться уже сейчас. Промедлить нельзя. Великий народ Ирландии должен объединиться. Мы должны дать сигнал всему миру: закройте страну, аэропорты. Вот мое предложение властям — молюсь, чтобы оно было принято.
Нам необходимо принять жесткие меры, которые были приняты и сработали в Китае и Гонконге. Давай же, Ирландия, Давай же, мир. Полное закрытие. Да благословит Бог», — сказал Макгрегор на видео в Instagram.
Напомним, что вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от заболевания скончались более 17 тыс. человек, 103 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 400 тыс.
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