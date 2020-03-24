В Государственной думе высказались о переносе Олимпиады на 2021 год
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Член комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, заслуженный тренер России Дмитрий Свищев высказался о переносе Олимпиады-2020 в Токио на 2021 год.
Он отметил, что данное решение стало актуальным и логичным в свете бушующей в мире пандемии коронавируса.
«Российским спортивным федерациям необходимо выжать максимум полезного из случившегося. Это касается и восстановления в правах Федераций легкой и тяжелой атлетики, и решения вопроса выступления нашей команды под российским флагом и с гимном.
Также это касается допуска на Игры всех чистых отечественных спортсменов. Время коллективной ответственности осталось позади», — заявил Свищев.
Ранее Шубенков признался, что не хотел переноса Олимпийских игр.