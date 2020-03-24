МОК опубликовал заявление по поводу переноса Олимпиады на 2021 год

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Международный олимпийский комитет (МОК) и Организационный комитет Олимпийских игр — 2020 в Токио опубликовали совместное заявление по поводу переноса летней Олимпиады на 2021 год.

Данное решение было связано с бушующей в мире пандемией коронавируса.

«В нынешних обстоятельствах, основываясь на информации, предоставленной Всемирной организацией здравоохранения, президент МОК и премьер-министр Японии Синдзо Абэ пришли к выводу, что Игры должны состояться уже после 2020 года, но не позднее лета 2021 года. Так можно будет обеспечить здоровье атлетов и всех тех, кто причастен к Олимпиаде», — отмечается в заявлении.

Напомним, что Олимпиада — 2020 должна была пройти в Токио с 24 июля по 8 августа.

Ранее из-за коронавируса были перенесены финалы еврокубков.