МОК опубликовал заявление по поводу переноса Олимпиады на 2021 год
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Международный олимпийский комитет (МОК) и Организационный комитет Олимпийских игр — 2020 в Токио опубликовали совместное заявление по поводу переноса летней Олимпиады на 2021 год.
Данное решение было связано с бушующей в мире пандемией коронавируса.
«В нынешних обстоятельствах, основываясь на информации, предоставленной Всемирной организацией здравоохранения, президент МОК и премьер-министр Японии Синдзо Абэ пришли к выводу, что Игры должны состояться уже после 2020 года, но не позднее лета 2021 года. Так можно будет обеспечить здоровье атлетов и всех тех, кто причастен к Олимпиаде», — отмечается в заявлении.
Напомним, что Олимпиада — 2020 должна была пройти в Токио с 24 июля по 8 августа.