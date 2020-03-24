Бывший футболист «Зенита» госпитализирован с подозрением на коронавирус

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Бывший футболист «Зенита» Максим Астафьев госпитализирован в Боткинскую больницу с подозрением на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает Sport24.

По информации источника игрок, защищающий в настоящее время цвета «Ленинградца», выступающего в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ), поступил в медицинское учреждение с повышенной температурой.

Напомним, что Астафьев выступал за петербургский «Зенит» с 2001 по 2003 год.

Ранее сообщалось, что хавбек московского «Локомотива» Жоау Мариу, выступающий за столичный клуб на правах аренды, мечтает поиграть в Ла Лиге.