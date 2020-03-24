Футболист Комбаров заявил, что паника из-за коронавируса раздута
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Защитник самарских «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров заявил, что паника из-за угрозы распространения коронавируса раздута. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, в СМИ могли попасть информационные вбросы, которые намеренно искажают реальную картину событий в глазах граждан и создают панические настроения.
Также Комбаров рассказал, что во время походов в магазин за товарами не видел пустых полок.
Напомним, что в России заразились коронавирусной инфекцией уже более 400 человек.
Ранее сообщалось, что главный врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов назвал лучший способ борьбы с коронавирусом.