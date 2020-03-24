Глеб возмущен реакцией властей Белоруссии на распространение коронавируса

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Бывший полузащитник лондонского «Арсенала» и каталонской «Барселоны» Александр Глеб возмущен реакцией властей Белоруссии на распространение коронавирусной инфекции. Об этом сообщает The Sun.

По его словам, в администрации президента считают новую угрозу недостаточно серьезной, из-за чего создается ощущение, что коронавирус как будто бы никого не волнует.

Также экс-футболист удивился тому, что чемпионат Белоруссии по футболу продолжается, несмотря на повсеместное в Европе введение карантинных мероприятий.

Ранее сообщалось, что главный врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов назвал лучший способ борьбы с коронавирусом.