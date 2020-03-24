Глеб возмущен реакцией властей Белоруссии на распространение коронавируса
Бывший полузащитник лондонского «Арсенала» и каталонской «Барселоны» Александр Глеб возмущен реакцией властей Белоруссии на распространение коронавирусной инфекции. Об этом сообщает The Sun.
По его словам, в администрации президента считают новую угрозу недостаточно серьезной, из-за чего создается ощущение, что коронавирус как будто бы никого не волнует.
Также экс-футболист удивился тому, что чемпионат Белоруссии по футболу продолжается, несмотря на повсеместное в Европе введение карантинных мероприятий.
Ранее сообщалось, что главный врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов назвал лучший способ борьбы с коронавирусом.