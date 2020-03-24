НХЛ не приняла окончательного решения по проведению остатка чемпионата

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Национальная хоккейная лига пока не приняла окончательного решения по проведению остатка чемпионата, сообщает официальный сайт Лиги.

Регулярный чемпионат НХЛ был приостановлен 12 марта после того, как игрок команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Руди Гобер сдал положительный тест на коронавирус. Сроки возобновления турниров пока не называются.

«Форматы возможных сценариев будут зависеть от дальнейшего развития ситуации между нынешним моментом и тем, когда нам разрешат играть. А также временем и логистическими вопросами», — отмечено в сообщении НХЛ.

Ранее сообщалось, что НХЛ не будет проводить нынешний сезон в сокращенном формате.