Наставник «Олимпиакоса» может возглавить «Локомотив»

Главный тренер «Олимпиакоса» Педру Мартинш может возглавить московской «Локомотив», сообщает Calciomercato.

По информации источника, «железнодорожники» тщательно наблюдают за специалистом и рассматривают его как вероятную замену нынешнему главному тренеру команды Юрию Семину.

«Олимпиакос» с 66 очками возглавляет турнирную таблицу чемпионата Греции после 26 туров.

Ранее сообщалось, что Гильерме поучаствовал в челлендже с туалетной бумагой.