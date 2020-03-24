Наставник «Олимпиакоса» может возглавить «Локомотив»
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Главный тренер «Олимпиакоса» Педру Мартинш может возглавить московской «Локомотив», сообщает Calciomercato.
По информации источника, «железнодорожники» тщательно наблюдают за специалистом и рассматривают его как вероятную замену нынешнему главному тренеру команды Юрию Семину.
«Олимпиакос» с 66 очками возглавляет турнирную таблицу чемпионата Греции после 26 туров.
Ранее сообщалось, что Гильерме поучаствовал в челлендже с туалетной бумагой.