Олимпийский чемпион из ЮАР заражен коронавирусом
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Олимпийский чемпион Лондона и двукратный чемпион мира по плаванию южноафриканец Кэмерон Ван дер Бург сдал положительный тест на коронавирус, сообщает «Спорт-Экспресс».
Об этом спортсмен проинформировал сам, написав соответствующий пост в своем Twitter, отметив, что борется с болезнью уже две недели. Он заявил, что это самый страшный вирус, который у него когда-либо был, несмотря на то, что его легкие были здоровы, а сам он не входит в группу риска.
«Хотя самые тяжелые симптомы ослабли, я все еще борюсь с серьезной слабостью и остаточным кашлем, который я не могу преодолеть. Любая физическая активность оставляет меня истощенным на несколько часов», — признался он.
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