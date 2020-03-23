А. Резцова: моя дочь тренируется на карантине

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Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова рассказала о том, что ее дочь Кристина продолжает тренировки, несмотря на то, что сборная России находится на карантине после возвращения из Финляндии, передает РИА «Новости».

«Кристина уехала тренироваться в Сыктывкар. Там хороший снег. Она катается по трассе. Мы реалисты, мы не паникуем», — заявила Резцова-старшая.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от заболевания скончались более 15 тысяч человек, 100 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 350 тыс.

Ранее руководство московского «Торпедо» приняло решение продлить карантин до 29 марта.