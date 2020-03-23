Рыбус: мы не сдавали тесты на коронавирус

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Защитник московского «Локомотива» Мацей Рыбус рассказал о том, что клуб продолжает тренировки, несмотря на пандемию коронавируса, передает «Матч ТВ».

«Тестов на коронавирус не сдавали, просто приезжаем и работаем. Понятно, что в Европе сейчас ситуация более тяжелая, чем в России. Пока есть возможность проводить тренировки», — сказал Рыбус.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от заболевания скончались более 15 тысяч человек, 100 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 350 тыс.



Ранее сообщалось о том, что в московском «Торпедо» продлен карантин до 29 марта.