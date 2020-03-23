УЕФА отложил финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы
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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о том, что финалы еврокубков, которые были запланированы на май 2020 года, отложены, сообщает сайт организации.
Новые даты проведения матчей пока не называются. Рабочая группа приступила к рассмотрению календаря.
Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от заболевания скончались более 15 тысяч человек, 100 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 350 тыс.
Ранее хавбек московского ЦСКА Яка Бийол высказался о ситуации с коронавирусом.