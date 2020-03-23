Бывший глава латвийского хоккея призвал сдвинуть сроки проведения ЧМ

Бывший глава латвийского хоккея Киров Липман призвал сдвинуть сроки проведения чемпионатов мира для того, чтобы Швейцария смогла принять планетарное первенство в 2021 году. Об этом сообщают «Известия».

По его словам, нет ничего страшного в том, что Минск и Рига примут чемпионат мира в 2022 году, а Санкт-Петербург — в 2023-м.

Также Липман заявил, что очень важно сохранить преемственность, которую исповедует Международная федерация хоккея (ИИХФ), когда определяет хозяев мировых первенств.

Ранее сообщалось, что двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук прокомментировал решение отменить чемпионат мира по хоккею — 2020