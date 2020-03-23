Канада не пустит спортсменов на Олимпийские игры в Токио
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Канадский олимпийский комитет (КОК) и Канадский паралимпийский комитет (КПК) объявили, что не пустят спортсменов на летние Олимпийские игры в Токио в 2020 году, сообщает «Спорт-Экспресс».
Организации выступили с заявлением, где они попросили Международный олимпийский комитет (МОК) перенести Игры. если это сделано не будет, то КОК и КПК не отпустят своих спортсменов в Токио из-за пандемии коронавируса.
«Сдерживание вируса должно быть нашей главной заботой. Мы находимся в эпицентре глобального кризиса здравоохранения, который имеет гораздо большее значение, чем спорт», — сказано в заявлении.
Ранее сообщалось, что глава World Athletics призвал перенести Олимпийские игры.