Канада не пустит спортсменов на Олимпийские игры в Токио

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Канадский олимпийский комитет (КОК) и Канадский паралимпийский комитет (КПК) объявили, что не пустят спортсменов на летние Олимпийские игры в Токио в 2020 году, сообщает «Спорт-Экспресс».

Организации выступили с заявлением, где они попросили Международный олимпийский комитет (МОК) перенести Игры. если это сделано не будет, то КОК и КПК не отпустят своих спортсменов в Токио из-за пандемии коронавируса.

«Сдерживание вируса должно быть нашей главной заботой. Мы находимся в эпицентре глобального кризиса здравоохранения, который имеет гораздо большее значение, чем спорт», — сказано в заявлении.

Ранее сообщалось, что глава World Athletics призвал перенести Олимпийские игры.