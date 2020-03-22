Гамова: рано принимать решение о переносе Олимпиады
Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова заявила о том, что рано принимать решение о переносе Олимпиады, передает ТАСС.
«Сейчас ходят разговоры о переносе Игр. Я считаю, что сейчас рано принимать решение. Есть возможность подождать», — заявила Гамова.
Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от заболевания скончались более 13 тысяч человек, 95 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 316 тыс.
Ранее сообщалось о том, что Федерация легкой атлетики Франции просит перенести Олимпийские игры.