Гамова: рано принимать решение о переносе Олимпиады

<img src="//img.gazeta.ru/files3/321/10226321/upload-RIAN_02947830.HR.ru-pic905-895x505-58430.jpg">

Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова заявила о том, что рано принимать решение о переносе Олимпиады, передает ТАСС.

«Сейчас ходят разговоры о переносе Игр. Я считаю, что сейчас рано принимать решение. Есть возможность подождать», — заявила Гамова.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от заболевания скончались более 13 тысяч человек, 95 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 316 тыс.



Ранее сообщалось о том, что Федерация легкой атлетики Франции просит перенести Олимпийские игры.