UFC не стал переносить бой Хабиба и Фергюсона

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Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) не стал переносить титульный бой дагестанского чемпиона организации в легком весе Хабиба Нурмагомедова и американского претендента на титул Тони Фергюсона. Об этом сообщает пресс-служба организации в Instagram.

Напомним, в различных спортивных СМИ появлялась информация о возможном переносе боя из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Мероприятие запланировано на 18 апреля и пройдет в Нью-Йорке.

Ранее сообщалось, что отечественный боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко раскритиковал российскую молодежь.