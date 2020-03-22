Газизов ответил на обвинения в унылой игре «Уфы»
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Генеральный директор футбольного клуба «Уфа» Шамиль Газизов ответил на обвинения в унылой игре своей команды. Об этом сообщает «СЭ».
По его словам, привлекательный стиль игры не является приоритетной задачей для Вадима Евсеева, тренирующего коллектив. Главное — результат.
Также функционер заявил, что наставник работает исходя из имеющихся ресурсов и понимает, что спрос за количество набранных очков будет именно с него.
Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко поддержал Италию в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.