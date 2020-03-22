Ибрагимович может завершить карьеру летом 2020 года
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Шведский нападающий «Милана» Златан Ибрагимович может завершить карьеру летом 2020 года, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Состав итальянского клуба звездный форвард пополнил в зимнее трансферное окно 2020 года. Он провел в Серии А восемь игр, в который записал на свой счет три гола.
Чемпионат Италии был остановлен из-за пандемии коронавируса. Точные сроки возобновления турнира не называются.
Ранее сообщалось, что Ибрагимович проведет переговоры с гендиректором «Милана» о новом контракте.