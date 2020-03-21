Хоккеист сборной России прокомментировал отмену чемпионата мира

<img src="//img.gazeta.ru/files3/187/11664187/upload-IMG_3440-pic905-895x505-18088.jpg">

Хоккеист сборной России Владислав Гавриков прокомментировал отмену чемпионата мира из-за коронавируса, передает РИА «Новости».

«Жаль, что отменили мировое первенство, но здоровье людей важнее. Как можно играть, когда от эпидемии умирают люди?» — заявил Гавриков.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от заболевания скончались более 11 тыс. человек, 93 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 280 тыс.



Ранее сообщалось о том, что чемпионат мира по хоккею отменен.