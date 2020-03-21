«Спартак» поздравил Лаврова с 70-летним юбилеем

<img src="//img.gazeta.ru/files3/429/13015429/upload-RIAN_137522.HR-pic905-895x505-53312.jpg">

Московский «Спартак» поздравил с днем рождения министра иностранных дел России Сергея Лаврова. 21 марта политику исполняется 70 лет.

«Желаем вам защищать интересы России, крепкого здоровья, семейного благополучия. Радостных эмоций от игры нашей команды», — написано в сообщении красно-белых в Instagram.



В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» занимает восьмое место, набрав 28 очков.



Ранее футболист «Спартака» Андре Шюррле рассказал, как проводит время на карантине.