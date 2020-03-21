«Спартак» поздравил Лаврова с 70-летним юбилеем
Московский «Спартак» поздравил с днем рождения министра иностранных дел России Сергея Лаврова. 21 марта политику исполняется 70 лет.
«Желаем вам защищать интересы России, крепкого здоровья, семейного благополучия. Радостных эмоций от игры нашей команды», — написано в сообщении красно-белых в Instagram.
В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» занимает восьмое место, набрав 28 очков.
Ранее футболист «Спартака» Андре Шюррле рассказал, как проводит время на карантине.
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Поздравляем Сергея Викторовича Лаврова! Сегодня исполняется 70 лет Министру иностранных дел Российской Федерации и страстному болельщику «Спартака» Сергею Викторовичу Лаврову! Уважаемый Сергей Викторович! Желаем Вам продолжать мастерски защищать интересы России, крепкого здоровья, семейного благополучия и радостных эмоций от игры любимого красно-белого клуба!