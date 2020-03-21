Чалов поделился эмоциями после получения предложения из АПЛ
close
Нападающий московского ЦСКА и сборной России Федор Чалов поделился эмоциями после получения предложения из клуба «Кристал Пэлас», выступающего в Английской премьер-лиге (АПЛ). Об этом сообщает YouTube-канал Нобеля Арустамяна.
По его словам, любой игрок мечтает выступать на Туманном Альбионе.
«Если честно, то я удивился поступившему предложению. Мне о нем рассказал мой агент. Спросив о желании перейти туда и услышав положительный ответ, дело перешло к обсуждению предложения с ЦСКА. Но не сложилось», — сказал Чалов.
Ранее сообщалось, что президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин заявил об отсутствии паники из-за пандемии коронавирусной инфекции.