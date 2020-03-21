<img src="//img.gazeta.ru/files3/621/13000621/1280_864_max-pic905-895x505-20701.jpg">

Главный тренер подмосковных «Химок» Сергей Юран жестко раскритиковал московский «Спартак» за неудовлетворительную трансферную кампанию. Об этом сообщает «СЭ».

По его словам, огромное число молодежи, которое в настоящее время защищает цвета столичного клуба, не способно навязать борьбу за еврокубковых места в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Также бывший игрок красно-белых считает, что спартаковская школа способна выращивать большое число сильных игроков, и поэтому ее воспитанников необходимо активнее внедрять в основу.

Ранее сообщалось, что бразильский нападающий петербургского «Зенита» Малком выразил готовность сыграть за национальную сборную России