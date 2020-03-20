Олимпийские игры не планируют проводить без зрителей

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Министры иностранных дел Южной Кореи, Китая и Японии выразили свою поддержку в проведении Олимпиады со зрителями, — сообщает Reuters.

Чиновники провели видеоконференцию 20 марта, чтобы обсудить взаимодействие на фоне пандемии коронавируса и растущего числа заболевших по всему миру.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от заболевания скончались более 9 тыс. человек, 85 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 240 тыс.



Ранее сообщалось о том, что олимпийский огонь доставлен из Греции в Японию.