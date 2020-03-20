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Национальная хоккейная лига (НХЛ) рассматривает «множество вариантов» завершения сезона, сообщает пресс-служба Лиги.

Об этом проинформировал заместитель комиссара НХЛ Билл Дейли. Согласно его словам, участников плей-офф можно определять по текущим таблицам регулярного чемпионата. До того, как НХЛ приостановила сезон из-за коронавируса, команды провели не менее 68 игр каждая.

«Нужно придумать формат, который будет справедлив и к командам, и в плане определения победителя сезона. У нас все еще есть множество вариантов», — заявил Дейли.

Ранее сообщалось, что капитан «ПСЖ» объяснил переезд в Бразилию из-за коронавируса.