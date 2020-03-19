Бывшая волейболистка Гамова выразила недовольство ценами на медицинские маски
Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова высказалась о повышении цен на медицинские маски из-за пандемии коронавируса.
«В сложившейся ситуации удручает одно… что наживаются на беде! Маски стоят как чугунный мост!», — написала Гамова в Instagram.
Экс-волейболистка вспомнила, как после терактов в московском метро таксисты поднимали цены в несколько раз.
Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от COVID-19 скончались более девяти тысяч человек, 85 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 230 тыс. В России выявили 199 случаев заражения.
Ранее итальянский бегун Эдоардо Меллони рассказал о симптомах коронавируса.
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Что может быть лучше,чем подарок по утру....одноразовые маски!������������ я не думала,что буду так им когда-то радоваться,но ситуация диктует свои правила!Спасибо нашему водителю Дмитрию за такой дефицитный подарок!)) В сложившейся ситуации удручает одно...что наживаются на беде!Маски стоят как чугунный мост!Я помню как при терактах в Московском метро,цены на такси ломили во много раз выше,но были и люди,которые везли всех бесплатно!Почему так? Всем Здоровья,берегите себя и своих близких!������������