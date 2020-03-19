Бывшая волейболистка Гамова выразила недовольство ценами на медицинские маски

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Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова высказалась о повышении цен на медицинские маски из-за пандемии коронавируса.

«В сложившейся ситуации удручает одно… что наживаются на беде! Маски стоят как чугунный мост!», — написала Гамова в Instagram.

Экс-волейболистка вспомнила, как после терактов в московском метро таксисты поднимали цены в несколько раз.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от COVID-19 скончались более девяти тысяч человек, 85 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 230 тыс. В России выявили 199 случаев заражения.

Ранее итальянский бегун Эдоардо Меллони рассказал о симптомах коронавируса.