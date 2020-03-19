Полиция остановила игрока «Ювентуса» при попытке покинуть Италию

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Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин был остановлен полицией при попытке вылететь в Аргентину, сообщает La Repubblica.

По информации издания, футболист прибыл с семьей в аэропорт Турина и пытался сесть в частный самолет, однако его остановили сотрудники правоохранительных органов. Аргентинец предъявил им справку об отсутствии коронавируса, но ему так и не дали вылететь на родину.

Отмечается, что из-за отмены прямых рейсов из Италии в Аргентину Игуаин планировал сначала прилететь во Францию, потом — в Испанию, а затем улететь в Южную Америку.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от COVID-19 скончались более 9 тысяч человек, 85 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 224 тыс.

Футболисты «Ювентуса» Даниеле Ругани и Блез Матюиди сдали положительные анализы на коронавирус. Из-за угрозы распространения болезни все игроки команды должны две недели провести на карантине.

Ранее Микела Персико, девушка Ругани, рассказала о том, что переживает за свою беременность.