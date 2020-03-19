Александр Емельяненко рассказал о нокаутирующем ударе Кадырова

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Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко рассказал о хорошей физической форме главы Чечни Рамзана Кадырова.

Спортсмен отметил, что большинство глав регионов не уделяют внимания своему здоровью, в отличие от Кадырова.

«Способен ли Кадыров нокаутировать с одного удара? Конечно. Он постоянно занимается, бьет мешок, физически занимается. У него хороший, плотный удар», — цитирует Емельяненко «Спорт-Экспресс».

В настоящее время боец готовится к поединку против соотечественника Магомеда Исмаилова, который пройдет 24 июля.

Ранее Емельяненко заявил, что Кадыров очень хорошо боксирует.