Бородавко рассказал о текущей ситуации с коронавирусом в Канаде

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Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко поделился мнением о текущей ситуации с распространением коронавирусной инфекции в канадском Квебеке. Об этом сообщают «Известия».

По его словам, обстановка в провинции Онтарио размеренная.

«Паники по поводу коронавируса нет, на мой взгляд все проходит спокойно и адекватно. По большей части идет политическое нагнетание ситуации.

В отеле, где мы живем, также разместились другие сборные, так что проблем нет никаких», — сказал Бородавко.

Ранее сообщалось, что гВладимир Драчев заявил, что спортсмены находятся на карантине после возвращения из Финляндии, где прошел заключительный этап Кубка мира.