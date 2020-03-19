Бородавко рассказал о текущей ситуации с коронавирусом в Канаде
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Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко поделился мнением о текущей ситуации с распространением коронавирусной инфекции в канадском Квебеке. Об этом сообщают «Известия».
По его словам, обстановка в провинции Онтарио размеренная.
«Паники по поводу коронавируса нет, на мой взгляд все проходит спокойно и адекватно. По большей части идет политическое нагнетание ситуации.
В отеле, где мы живем, также разместились другие сборные, так что проблем нет никаких», — сказал Бородавко.
Ранее сообщалось, что гВладимир Драчев заявил, что спортсмены находятся на карантине после возвращения из Финляндии, где прошел заключительный этап Кубка мира.