Теннисистка Кузнецова выложила видео с прохождением теста на коронавирус

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Российская теннисистка Светлана Кузнецова опубликовала в Instagram видео прохождения теста на коронавирус.

«Берегите себя и близких! Сил всем и понимания ситуации», — подписала видео спортсменка.

Тест на коронавирус дал отрицательный результат.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от заболевания скончались более 8 тысяч человек, 84 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 212 тыс. В России выявили 147 случаев заражения.

Ранее сообщалось, что Женская теннисная ассоциация (WTA) и Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) приняли решение отменить все турниры до 7 июня из-за угрозы распространения коронавируса.