Японский министр считает 2020 год «проклятым» для Олимпиады

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Вице-премьер и министр финансов Японии Таро Асо заявил, что Игры 2020 года в Токио являются проклятыми.

По мнению чиновника, каждые 40 лет появляются проблемы с организацией соревнований. В 1940 году Игры были отменены из-за Второй мировой войны, а Олимпиада-80 в Москве была бойкотирована.

«Эта проблема происходит каждые 40 лет. Игры прокляты, и это факт», — приводит слова Асо Reuters.

Олимпийские игры 2020 года в Токио должны пройти с 24 июля по 9 августа, однако проведение соревнований находится под угрозой из-за вируса COVID-19.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от заболевания скончались более 8 тысяч человек, 83 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 203 тыс. В Японии выявили более 1600 случаев заражения.

Ранее в Испании предложили отложить Олимпиаду из-за коронавируса.