Хабиб заявил о готовности провести бой с Фергюсоном в Заире

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов поделился мнением о переносе поединка против американца Тони Фергюсона из-за коронавируса.

Бой был запланирован на 18 апреля в Нью-Йорке на турнире UFC 249, однако из-за угрозы распространения заболевания в США ввели ограничение на проведение массовых мероприятий.

«Не знаю ничего про Заир, что там? Мы можем подраться в Заире среди джунглей. Где дрался Мохаммед Али с… Забыл его имя. Футбольный стадион в Заире? Не знаю ничего про ситуацию там, но почему бы и нет?» — заявил Нурмагомедов во время прямого эфира в Instagram его менеджера Али Абдель-Азиза.

Заир — название Демократической Республики Конго с 1971 по 1997 год. В 1974 году в столице страны Киншасе прошел боксерский бой между Али и Джорджем Форманом.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от заболевания скончались более 8 тысяч человек, 83 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 203 тыс.

Ранее Нурмагомедов рассказал, что нужно для проведения боя с Фергюсоном.