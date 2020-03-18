Украинцы обвинили в предательстве боксера Усика за слова о русском имени

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Украинские болельщики раскритиковали боксера-тяжеловеса Александра Усика, который в одном из интервью попросил произносить его имя по-русски, передает РИА «Новости».

«Александр. Буква «А». Александр — это по-русски, Олександр — по-украински. Мне больше нравится Александр», — сказал спортсмен.

Пользователи соцсетей предложили боксеру выступать за Россию, а некоторые обвинили Усика в предательстве. Часть критикующих отметила, что в предстоящем поединке против Дерека Чисору будут болеть за британца.

Нашлись и те, кто заступился за украинского спортсмена.

«Усик — настоящий украинец, под мейнстрим и вопли селюков не прогибается. Такого братом не стыдно назвать», — написали в комментариях.

Ранее сообщалось, что известный украинский боксер погиб в ДТП.