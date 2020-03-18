«Арсенал» наказали за баннер с Терешковой

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Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц заявил, что тульский «Арсенал» оштрафован на 50 тысяч рублей по итогам матча 22-го тура чемпионата страны против казанского «Рубина», передает ТАСС.

Во время встречи, которая прошла в Туле, болельщики хозяев вывесили баннер с изображением первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой, на котором было написано: «Валя, ты просто космос».

В рапорте делегата встречи отмечается, что баннер фанатов «Арсенала» не был согласован.

Ранее сообщалось, что «Рубин» одержал победу над «Арсеналом» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).