«Арсенал» наказали за баннер с Терешковой
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Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц заявил, что тульский «Арсенал» оштрафован на 50 тысяч рублей по итогам матча 22-го тура чемпионата страны против казанского «Рубина», передает ТАСС.
Во время встречи, которая прошла в Туле, болельщики хозяев вывесили баннер с изображением первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой, на котором было написано: «Валя, ты просто космос».
В рапорте делегата встречи отмечается, что баннер фанатов «Арсенала» не был согласован.
Ранее сообщалось, что «Рубин» одержал победу над «Арсеналом» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).