Первый игрок НХЛ заразился коронавирусом
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В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) зафиксирован первый случай заражения коронавирусом.
Им стал игрок «Оттавы Сенаторз», имя которого пока не разглашается, передает журналист Эллиот Фридман у себя в Twitter-аккаунте.
Отмечается, что руководство клуба в ближайшее время выступит с официальным заявлением.
Стоит заметить, что в составе «Сенаторз» играют россияне Артем Анисимов и Никита Зайцев.
Ранее звезды НХЛ захотели завершить сезон в августе или сентябре.