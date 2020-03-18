Первый игрок НХЛ заразился коронавирусом

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В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) зафиксирован первый случай заражения коронавирусом.

Им стал игрок «Оттавы Сенаторз», имя которого пока не разглашается, передает журналист Эллиот Фридман у себя в Twitter-аккаунте.

Отмечается, что руководство клуба в ближайшее время выступит с официальным заявлением.

Стоит заметить, что в составе «Сенаторз» играют россияне Артем Анисимов и Никита Зайцев.

Ранее звезды НХЛ захотели завершить сезон в августе или сентябре.