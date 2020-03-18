У звезды НБА Дюранта диагностирован коронавирус

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У звездного нападающего клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс» Кевина Дюранта диагностирован коронавирус. Об этом проинформировал на своей странице в Twitter журналист Шамс Чарания.

«Со мной все в порядке. Оставайтесь на карантине. Будьте осторожнее и берегите себя. Мы пройдем через это!» — цитирует Дюранта обозреватель.

Незадолго до этого сообщалось, что коронавирусом в «Бруклин Нетс» заразились четыре баскетболиста, но их имена не разглашались.

Напомним, что вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от заболевания скончались более 7,9 тыс. человек, 82 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 195 тысяч.

Ранее четверо баскетболистов «Бруклина» заразились коронавирусом.