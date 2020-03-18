Мамаев готовится к переезду из России
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Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев готовится к переезду из России. Об этом он сообщил в Instagram своей супруги Аланы Мамаевой.
Он заявил, что смена места жительства будет глобальной, но не уточнил, когда именно это произойдет.
Мамаев досрочно освободился из тюрьмы в сентября 2019 года.
Напомним, что в настоящее время «Ростов» занимает четвертую строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) и и имеет в своем активе 36 очков после 22 туров.
Ранее сообщалось, что главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о нападающем сборной Бразилии Роберто Фирмино.