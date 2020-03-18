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Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев готовится к переезду из России. Об этом он сообщил в Instagram своей супруги Аланы Мамаевой.

Он заявил, что смена места жительства будет глобальной, но не уточнил, когда именно это произойдет.

Мамаев досрочно освободился из тюрьмы в сентября 2019 года.

Напомним, что в настоящее время «Ростов» занимает четвертую строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) и и имеет в своем активе 36 очков после 22 туров.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о нападающем сборной Бразилии Роберто Фирмино.