Матч 1/4 финала Олимп — Кубка России «Шинник» — «Урал» перенесен

<img src="//img.gazeta.ru/files3/357/12055357/RIAN_5577139.HR-pic905-895x505-55074.jpg">

Матч четвертьфинала Олимп — Кубка России между «Шинником» и «Уралом» перенесен из-за распространения коронавируса, сообщает Sport24.

Поединок, который не прошел ранее из-за неудовлетворительного состояния поля стадиона «Шинника», перенесен на неопределенный срок. Об этом проинформировал директор по коммуникациям Российского футбольного союза (РФС) Кирилл Мельников.

«В связи c запретом губернатора Московской области на проведение спортивных мероприятий матч 1/4 финала Кубка России «Шинник» — «Урал» перенесен. Дата игры будет определена позднее», — заявил он.

Матч был запланирован на 18 марта.

Ранее сообщалось, что чемпионат Китая по футболу начнется в апреле после карантина.