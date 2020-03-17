Матч 1/4 финала Олимп — Кубка России «Шинник» — «Урал» перенесен
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Матч четвертьфинала Олимп — Кубка России между «Шинником» и «Уралом» перенесен из-за распространения коронавируса, сообщает Sport24.
Поединок, который не прошел ранее из-за неудовлетворительного состояния поля стадиона «Шинника», перенесен на неопределенный срок. Об этом проинформировал директор по коммуникациям Российского футбольного союза (РФС) Кирилл Мельников.
«В связи c запретом губернатора Московской области на проведение спортивных мероприятий матч 1/4 финала Кубка России «Шинник» — «Урал» перенесен. Дата игры будет определена позднее», — заявил он.
Матч был запланирован на 18 марта.
Ранее сообщалось, что чемпионат Китая по футболу начнется в апреле после карантина.