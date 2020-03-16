Газзаев призвал отказаться от идеи досрочно объявить «Зенит» чемпионом

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Депутат Госдумы Валерий Газзаев выразил несогласие с владельцем московского «Спартака» Леонидом Федуном.

Ранее функционер предложил досрочно завершить чемпионат России и подвести его итоги в соответствии с текущим положением клубов в турнирной таблице.

Газзаев заявил, что необходимо приостановить турнир из-за коронавируса, однако его нужно доиграть.

«Как это мы можем признать петербургский «Зенит» чемпионом за восемь игр до конца сезона? Этого нельзя допустить! Препятствий, чтобы не доиграть чемпионат позже, нет», — цитирует Газзаева «Чемпионат.com».

16 марта мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о запрете в столице мероприятий с численностью более 50 человек до 10 апреля.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от заболевания скончались более шести тысяч человек, 78 тысяч выздоровели. Общее число заболевших превысило 170 тысяч. В России зафиксировано 93 случая заражения.

Ранее заявление Федуна назвали страховкой «Спартака» от вылета из Российской премьер-лиги (РПЛ).