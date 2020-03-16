Бейсбольный мяч с автографами Путина и Трампа продают за $54 тысячи
close
Бейсбольный мяч с автографами президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа выставлен на продажу на сайте компании Moments in Time, передает ТАСС.
Отмечается, что сайт специализируется на продаже предметов с подлинными подписями известных людей. Цена мяча составляет $54 тыс. В описании указывается, что Путин подписал спортивный инвентарь во время одного из публичных мероприятий. Трамп оставил автограф 2 марта во время выступления в Северной Каролине.
Ранее сообщалось, что Путин наградил бывшего хоккеиста сборной Канады Фила Эспозито Орденом Дружбы.