Бейсбольный мяч с автографами Путина и Трампа продают за $54 тысячи

<img src="//img.gazeta.ru/files3/473/12740473/2018-11-30T152327Z_1550131790_RC13BF831640_RTRMADP_3_G20-ARGENTINA-LEA-pic905-895x505-44959.jpg">

Бейсбольный мяч с автографами президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа выставлен на продажу на сайте компании Moments in Time, передает ТАСС.

Отмечается, что сайт специализируется на продаже предметов с подлинными подписями известных людей. Цена мяча составляет $54 тыс. В описании указывается, что Путин подписал спортивный инвентарь во время одного из публичных мероприятий. Трамп оставил автограф 2 марта во время выступления в Северной Каролине.

Ранее сообщалось, что Путин наградил бывшего хоккеиста сборной Канады Фила Эспозито Орденом Дружбы.