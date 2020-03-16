Игрок «Спартака» может попасть в карантин из-за поездки в Германию
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Игрок московского «Спартака» Андре Шюррле не сможет помочь красно-белым до апреля, сообщает Sport24.
Сейчас футболист находится в Германии, где восстанавливается после травмы. Германия числится в списке стран, по возвращении откуда нужно держать две недели карантина. Хавбек не сможет начать тренироваться с командой раньше апреля, даже если сейчас вернется в Россию.
В текущем сезоне немецкий футболист провел 18 матчей, забив два мяча.
Ранее «Оренбург» уступил «Спартаку» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).