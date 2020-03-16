Больше половины игроков КХЛ опасаются пандемии коронавируса
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Больше половины игроков Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) опасаются пандемии коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации. Об этом сообщают результаты анонимного опроса «СЭ».
По информации источника, 56% хоккеистов боятся заразиться новой инфекцией, еще 42% не опасаются распространения угрозы.
Стоит отметить, что 60% игроков высказались за приостановку розыгрыша Кубка Гагарина.
Ранее сообщалось, что голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России Илья Самсонов рассказал о манере игры Александра Овечкина.