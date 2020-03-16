Агент Селюк поделился мнением о влиянии коронавируса на футбол

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Известный футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о влиянии коронавируса на футбол. Об этом сообщает «Чемпионат».

По его словам, на агентскую деятельность распространение опасной болезни никак не влияет.

«Сложившаяся ситуация никак не сказалась на моей работе. трансферное окна везде закрылись, а перерыв, на который ушли европейские чемпионаты, выпал на матчи сборных.

Так что вполне возможно, что зрители и не потеряют ничего из-за коронавируса», — заявил Селюк.

Ранее сообщалось, что защитник московского ЦСКА Виктор Васин рассказал о ситуации в команде на фоне распространения коронавируса.