«Зенит» по итогам тура оторвался на 9 очков от второго места в РПЛ

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Петербургский «Зенит» по итогам тура оторвался на девять очков от второго места в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).

Команда Сергея Семака на домашней арене смогла разгромить екатеринбургский «Урал» со счетом 7:1 и набрать в свою копилку 50 очков.

Преследовавший действующих чемпионов страны «Краснодар» допустил осечку в гостевом матче против «Сочи», проиграв новобранцам высшего российского дивизиона со счетом 0:2.

По итогам матча «Ростов» — «Локомотив» сменилась команда, занимающая второе место в РПЛ — теперь в зону попадания в групповой этап Лиги чемпионов вошли «железнодорожники». У них 41 очко после 22 матчей.

Ранее сообщалось, что защитник московского ЦСКА Виктор Васин рассказал о ситуации в команде на фоне распространения коронавируса.