ЦСКА не смог переиграть «Уфу» в матче чемпионата России
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Московский ЦСКА сыграл вничью с «Уфой» в матче 22-го тура чемпионата России.
Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 0:0. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
После 22-х туров ЦСКА (36 очков) занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). В следующей встрече клуб примет петербургский «Зенит».
«Уфа» (27) располагается на десятой строчке. В 23-м туре команда дома сыграет с «Тамбовом».
Ранее сообщалось, что «Сочи» обыграл «Краснодар» в матче чемпионата России.
Россия. Премьер-лига. 22-й тур
ЦСКА (Москва) — «Уфа» (Уфа) — 0:0