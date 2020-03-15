Агент Головина прокомментировал продление контракта с «Монако»
Агент полузащитника сборной России по футболу Александра Головина Олег Артемов прокомментировал продление контракта с «Монако». Об этом сообщает Sport24.
По его словам, новое трудовое соглашение является заслуженным признанием полезности россиянина в княжеском клубе.
«За те полтора года, которые провел Саша в новой команде, он ярко продемонстрировал себя и влюбил огромное число болельщиков. На данный момент Головин — ключевой игрок «Монако».
Он востребован в европейском футболе и продолжает расти», — сказал Артемов.
Ранее сообщалось, что генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал ситуацию с распространением коронавирусной инфекции и ее влиянием на проведение матчей Российской премьер-лиги (РПЛ).