Агент Головина прокомментировал продление контракта с «Монако»

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Агент полузащитника сборной России по футболу Александра Головина Олег Артемов прокомментировал продление контракта с «Монако». Об этом сообщает Sport24.

По его словам, новое трудовое соглашение является заслуженным признанием полезности россиянина в княжеском клубе.

«За те полтора года, которые провел Саша в новой команде, он ярко продемонстрировал себя и влюбил огромное число болельщиков. На данный момент Головин — ключевой игрок «Монако».

Он востребован в европейском футболе и продолжает расти», — сказал Артемов.

Ранее сообщалось, что генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал ситуацию с распространением коронавирусной инфекции и ее влиянием на проведение матчей Российской премьер-лиги (РПЛ).