Третий игрок НБА заразился коронавирусом

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Третий игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сдал положительный тест на коронавирус, сообщает CBC Sports.

Зараженным оказался форвард «Детройта» Кристиан Вуд. По информации источника, диагноз был поставлен через неделю после того, как «Детройт» провел матч регулярного чемпионата против «Юты Джаз», где играл первый зараженный — Руди Гобер.

Сообщается, что баскетболист чувствует себя удовлетворительно.

Ранее сообщалось, что сезон в НБА приостановлен как минимум на месяц из-за коронавируса.