Клубы чемпионата Англии могут отказаться от возобновления сезона

<img src="//img.gazeta.ru/files3/357/12055357/RIAN_5577139.HR-pic905-895x505-55074.jpg">

Клубы чемпионата Англии могут отказаться доигрывать сезон, сообщает Daily Mail.

Матчи Английской премьер-лиги (АПЛ) были приостановлены из-за угрозы распространения коронавируса до 3 апреля.

По информации издания, клубы переживают о форме футболистов и целостности турнира. Некоторые руководители команд считают, что возобновление сезона в апреле может привести к проблемам. Имеется риск того, что коронавирусом заболеет еще больше игроков. Заражение выявлено у представителей лондонских клубов «Арсенал», «Челси» и «Вест Хэм Юнайтед», а также у «Лестер Сити», «Борнмута», «Манчестер Сити», «Брайтон энд Хоув Альбион» и ливерпульского «Эвертона».

Если будут выявлены новые случаи заражения, под угрозой окажется целостность чемпионата Англии.

Отмечается, что у 69 футболистов летом истекают контракты. Игроки могут потребовать более длительных или завышенных контрактов, что может привести к конфликтам между сторонами.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от заболевания скончались более пяти тысяч человек, 70 тысяч выздоровели. Общее число заболевших превысило 138 тысяч.

Ранее главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал о своем самочувствии.